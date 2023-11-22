«الأرصاد» تحذّر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة: لا تنخدعوا

حذّرت الهيئة العامة للارصاد الجوية، من أنّ طقس الأيام المقبلة يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بين 2-3 درجات، وهو ارتفاع مؤقت في ظل وجود حالة من عدم الاستقرار في درجات الحرارة والأحوال الجوية في النصف الثاني من فصل الخريف.

ارتفاع درجات الحرارة في طقس الأيام المقبلة

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة سيكون مؤقتا، وكلما اقتربنا من فصل الشتاء، سنشهد تغيرات في السمات المناخية، خاصة في اختلاف قيم درجات الحرارة بين العظمى خلال النهار والصغرى خلال المساء، حيث تسود خلال فترات الظهيرة أجواء خريفية معتدلة، في حين تسود أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة، ويتراوح الفارق بين درجات الحرارة في الصباح والمساء بين 8 حتى 10 درجات.

ظاهرة جوية وحيدة

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ هناك استقرار في الأحوال الجوية في طقس الأيام المقبلة، والظاهرة الجوية الوحيدة ستكون الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر وعلى الطرق المؤدية إلى مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبري والطرق السريعة والرابطة بين المحافظات والطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية، ولا توقعات بسقوط الأمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

درجات الحرارة الخميس 23 -11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 31والصغرى 18 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الجمعة 24- 11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.