تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، مشيرا إلى تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و625 شاحنة، و76 سيارة.

حركة الصادرات والواردات

ووفقاً لإعلان هيئة مواني البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 11000 طن بضائع، و376 شاحنة، و62 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و249 شاحنة، و14 سيارة.

حركة التداول بمواني سفاجا ونويبع والسويس

وبحسب البيان، يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين «دليلة» و«الحرية»، بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين «أمل» و«بوسيدون إكسبريس»، فضلا عن مغادرة السفينتين «دليلة» و«بوسيدون إكسبريس».

ويشهد ميناء نويبع تداول 1474 طن بضائع، و230 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» ) للسفينتين «أيلة» و«آور».

كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة «LOTUS»، وعلى متنها 5500 طن ردة قادمة من اليمن، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1320 راكبا عبر موانيها .