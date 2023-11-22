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وزير خارجية قطر يشيد بدور مصر في نجاح الوصول إلى هدنة بغزة

كتب:

منى السعيد
10:55 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أشاد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بالجهود المصرية والأمريكية التي نجحت في التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يوقف آلة الحرب

وأعرب وزير الخارجية القطري، عن أمله في أن تكون الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بداية التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يوقف آلة الحرب ونزيف الدماء، ويفضي لمحادثات جادة لعملية سلام شامل وعادل، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «نشكر شركاءنا الذين ساهموا في التوصل لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، وعلى رأسهم الشقيقة مصر والولايات المتحدة الأمريكية».

هدنة إنسانية لمدة 4 أيام

وجرى الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل على هدنة إنسانية لمدة 4 أيام في مقابل إطلاق سراح 150 من النساء والأطفال مقابل 50 من المحتجزين بقطاع غزة

وعن تفاصيل اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة «سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجون الاحتلال الإسرائيلي دون سن 19 عاما وذلك كله حسب الأقدمية».

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