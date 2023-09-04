ورش حرف يدوية في مركز شباب بلطيم.. «حرفتك صنعتك»

تواصل مديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ، تنظيم الورش الحرفية ضمن مبادرة «حرفتك صنعتك»، داخل مركز شباب بلطيم بمشاركة 20 من أعضاء أندية الفتاة والتطوع، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للتطوع والفتاة والمرأة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

توفير فرص عمل للشباب

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أنّ ورش العمل تقدم للشباب دعمًا للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار طاقات ومهارات الشباب والفتيات، وتمكين الشباب من إنشاء المشروعات الصغيرة، ضمن فعاليات مبادرة صيف شبابنا بمراكز الشباب.

تدريب الفتيات والشباب

وتضمنت الورشة الحرفية تدريب الفتيات والشباب على تصميم الإبجورات، قدمتها هالة فراج، موجه تربية فنية بالتربية والتعليم في كفر الشيخ، بإشراف نجوى صلاح، وبإشراف تنفيذي مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة، وصبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، تنفيذ غادة راشد مسؤول أندية الفتاة بالمديرية وفريق عمل المركز.