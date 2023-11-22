مصر تتسلم 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية من فرنسا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 19 سفينة، بينما غادرت 16 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة؛ منها السفينة «WADI ALYARMOUK» والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من فرنسا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

5076 طنا حرحة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5076 طنا تشمل 141 طن أسمنت و3500 طن يوريا و1435 طن علف، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27024 طنا تشمل 2000 طن كسب فول صويا و100 طن فول صويا و12434 طن قمح و11582 طن ذرة و2910 رؤوس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 908 أطنان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1218 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 830 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4072 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 89801 طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 383632 طنًا.

1084 طن قمح تتجه إلى صوامع الفيوم

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1084 طن قمح متجه إلى صوامع الفيوم، و3 قطارات بعد أن تم تفريغ 50 حاوية 40 قدما و50 حاوية 20 قدما قادمة من الإسكندرية والروبيكي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4505 شاحنات.