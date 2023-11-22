إعلان أسعار حج الجمعيات الأهلية قريبا.. باق 8 أيام على انتهاء التقديم

ذكر مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي أنَّه جار التنسيق بشأن الإعلان عن أسعار حج الجمعيات والمؤسسات الأهلية لموسم 1445 هجريًا - 2024 ميلاديًا، موضحًا أنَّه جار التنسيق لسفر بعثة الوزارة لإبرام كافة التعاقدات الخاصة للحج، من فنادق لوسائل تنقل.

آخر موعد للتقديم على حج الجمعيات الأهلية

وذكر المصدر لـ«الوطن»، أنه باقي 8 أيام ويتم غلق باب التقديم على حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، وهذا سيكون يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن باب التقديم فتح منذ يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر.

شروط أداء فريضة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية

وأضاف المصدر أن حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، له شروط وضوابط محددة وهي:

- أن يكون المتقدم مصري وكامل الأهلية لأداء المناسك.

- أن يكون المتقدم عضو بجمعية أهيلة ومسدد الاشتراك السنوي.

- أن تكون الجمعية مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023 ولا يوجد عليها أي مخالفات قانونية.

- أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل.

- ألا يقل سن المتقدم عن 25 سنة في 1 مارس 2024، ويستثنى من ذلك المرافقين لوالدهم لا يقل عمرهم عن 18 سنة.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

- لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية.

- فئات ممنوعة من السفر للحج وهي «مرضى الفشل الكلوي، ومرضى تليف الرئة، وحالات السمنة المفرطة المرضية، والحالات المتقدمة من أمراض القلب والدم والتليف الكبدي والأورام، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض النفسية والزهايمر».