‎ شروط تقديم طلب حج للعاملين بالأزهر الشريف.. منها عدم أداء الفريضة سابقا

‎أعلن الأزهر شروط تقديم طلب حج للعاملين سواء موظفين أو مدرسين أو عمال لأداء فريضة الحج العام، خلال العام الهجري الحالي.

‎تقديم طلب حج للعاملين بالأزهر الشريف

وعن تقديم طلب حج للعاملين في الأزهر الشريف، أكد الأزهر الشريف أنه يجب على ألمتقدم أن يتوفر به العديد من الشروط، والتي جاءت كالتالي:

- أن يكون على رأس العمل وقت السفر للحج.

- ألا يقل السن عن 59 عامًا في 7/6/2024.

- ألا يكون قد سبق له الحج من قبل.

- أن يكون جواز سفره ساريًا لمدة سنة على الأقل.

التقديم في الحج

وبخلاف الحديث عن ‎تقديم طلب حج للعاملين بالأزهر الشريف، كشفت وزارة عن الإجراءات والأوراق المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج 2024 والتي جاءت كالتالي:

- جواز سفر دولي مميكن لكل فائز وللمرافق إن وجد، على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة، بدءا من 1 مارس 2024 الموافق 20 شعبان 1445.

- يتولى الفائز بالقرعة المسدد لتكاليف الحج تسليم جواز السـفر الدولي المميكن.

- صورة من إيصال سداد تكلفة الحج من كل فائز مسدد للتكاليف.

- فيش حج مميكن.

- الموقف التجنيدي للفائزين بالقرعة ومرافقيهم ممن هم في سن التجنيد.

- الفائزين بالقرعة مواليد 18/ 3/ 1941 وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدي عند السفر، وما عدا ذلك يُراعي تقديم مُـستند التجنيد عند السفر.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- صورة وأصل للاطلاع من شهـادة التحـصين بالجرعات الأساسـية المقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحات كوفيد 19 المُعتمدة دوليا في وزارة الصحة والسكان، كشرط للحصول على التأشيرة على أن تكون آخر جرعة خلال 6 أشهر قبل السفر.

- البطاقـة الصحيـة الصادرة من وزارة الصحة سارية المفعول، والتي تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (135 ACYW)، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

- أي تطعيمات أخرى تُقررها وزارة الصـحة أو الجانب السعودي.

- تقرير طبي مميكن معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، موضـح به الحالة الصحية للفائز بالحج، وأنه معافـي من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة، وتعوق عن السفر لأداء فريضة الحج.