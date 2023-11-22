 الذهب يحاول التماسك فوق 2000 دولار في البورصة العالمية

تحاول أسعار الذهب التماسك فوق المستوى 2000 دولار للأونصة في محاولة لاستغلال تراجع مستويات الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى ضعف عوائد السندات الأمريكية، بينما تعود الاستثمارات بشكل تدريجي إلى أسواق الذهب العالمية.

وارتفع سعر الذهب الفوري خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى اليوم عند 2006 دولارات للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2000 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع أمس وسجل أعلى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2007 دولارات للأونصة.

ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 1.2%

ورصد التحليل الفني لجولد بيليون، ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 1.2% ليربح الذهب 24 دولارا للأونصة منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، ويستمر الذهب في محاولة التماسك فوق المستوى 2000 دولار للأونصة واختراق القمة الحالية عند 2007 دولارات للأونصة ليتجه إلى المستهدف الأول عند 2020 دولارا للأونصة ومن بعده المستوى 2050 ثم الوصول إلى القمة التاريخية للذهب عند 2080 دولارا للأونصة.

محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أمس أظهر تمسك البنك بسياسة التشديد النقدي والاستعداد لرفع الفائدة مرة إضافية عند الحاجة لذلك، ولكنه أظهر المزيد من الحذر، وهو ما ساهم في وقف النزيف الذي يتعرض له الدولار منذ الأسبوع الماضي بعد بيانات التضخم الضعيفة عن الاقتصاد الأمريكي التي دفعت الأسواق إلى توقع انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة وتوقع بداية خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في النصف الأول من 2024.

وبعد محضر اجتماع الفيدرالي وتمسك أعضاء البنك بالتشديد النقدي حتى وصول التضخم لمستهدف البنك 2%، قلل المستثمرون من عمليات بيع الدولار ليتوقف عن الهبوط ولكن مستمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أشهر.

في المقابل استمرت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل في التراجع والتداول بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين، حيث انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 1% لتسجل أدنى مستوى عند 4.385%.

ساهمت هذه العوامل في دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع، خاصة بعد بيانات مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة الأمريكية التي أظهرت انخفاض إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 13 عام خلال شهر أكتوبر، الأمر الذي يدل على تأثر أنشطة الاقتصاد الأمريكي سلباً بسلسلة رفع الفائدة التي قام بها الفيدرالي منذ مارس 2022.

وتتوقع الأسواق حالياً احتمال بنسبة 60% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع البنك الفيدرالي في مايو 2024، الأمر الذي يزيد من فرص الذهب للاستقرار فوق المستوى 2000 دولار، لأن انخفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.

مبيعات المجوهرات في الصين ترتفع 12.2%

وسجلت مبيعات المجوهرات في الصين ارتفاعا بنسبة 12.2% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر لتصل إلى 34.4 مليار دولار متضمنة مبيعات الذهب والفضة والمجوهرات الأخرى، ليكون أعلى من متوسط إجمالي مبيعات الذهب في الصين عند 6.8%، وفق بيانات واردة لجولد بيليون. وكان الطلب المحلي الصيني على الذهب قوياً للغاية طوال عام 2023، وكان له تأثير كبير على أسواق المعادن الثمينة في البلاد.

وشهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعا في أسعار الذهب المحلية في الصين أعلى بكثير من الأسعار الفورية الدولية، حيث طالب الأثرياء والطبقة المتوسطة في البلاد بتأمين قيمة مدخراتهم في ظل مخاوف من ضعف معدلات النمو وتراجع القيمة الشرائية للعملة.

وفي ظل ارتفاع الطلب المحلي بالصين على الذهب بشكل كبير للغاية تدخل البنك المركزي الصيني في السوق من خلال منع البنوك من استيراد الذهب؛ الأمر الذي دفع الفارق بين السعر الفوري للذهب في شنغهاي ولندن إلى مستوى قياسي بلغ 121 دولاراً للأونصة في منتصف سبتمبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين تراجع سعر الذهب في شنغهاي عن أعلى مستوياته، لكنه لا يزال يتداول أعلى قليلاً من الأسعار الفورية العالمية.هذا وقد ارتفعت صادرات الذهب السويسرية في أكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ مايو مع ارتفاع الشحنات إلى الهند لتلبية الطلب خلال موسم الأعياد في البلاد حسبما أظهرت بيانات الجمارك.

أما عن مجلس الذهب العالمي، أعلن عن ارتفاع صافي الطلب على الذهب من قبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بمقدار 11.5 طن ذهب وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر، حيث أضافت صناديق الذهب في أمريكا الشمالية ما مقداره 13.1 طن ذهب لتشهد ارتفاع في الطلب للأسبوع الثالث على التوالي. من جهة أخرى أضافت صناديق الاستثمار في المنطقة الأسيوية 1.2 طن ذهب بينما صناديق الاستثمار في المنطقة الأوروبي أظهرت انخفاض بمقدار 2.8 طن ذهب.