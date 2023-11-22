أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023.. مفاجأة صادمة في عيار 21

يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار الذهب خاصة وأنه الملاذ الآمن للاستثمار لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم والحروب في بعض الدول، والتي على أثرها شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في الأسواق.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 22-11-2023 نحو 2810 جنيهات في محلات الصاغة يدون احتساب المصنعية والضريبة، وذلك بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من قبل الشعبة العامة لأسعار الذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-11-2023، في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 اليوم 21-11-2023 نحو 3211.4 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 الآن 2408.5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 الثلاثاء داخل كمحلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 1878.6 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 الآن 1603 جنيهات للشراء والبيع 1592 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب يبلغ 22 ألفًا و480 جنيهًا، سعر الذهب عالميًاوسجل سعر الأوقية 2005 دولار.