«الأوقاف»: حصول دفعة جديدة من المساجد على شهادة ضمان الجودة والاعتماد

أعلنت وزارة الأوقاف، حصول دفعة جديدة من المساجد على مستوى الجمهورية على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، في مقدمتها مسجد الإمام مالك بدمياط، والذي يعد صرحا معماريا.

حصول عدد من مساجد الجيزة على شهادة الاعتماد

وأعلنت الأوقاف أيضا حصول مسجد الحكيم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة، ليكون بذلك المسجد رقم 17 بين المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بمحافظة الجيزة، كما تقدم مسجد أبو بكر الصديق ليصبح رقم 16 في الحصول على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ) بالمحافظة، كما حصل مسجد النور المحمدي بأكتوبر على شهادة الاعتماد.

تقرير رئيس لجنة الجودة والاعتماد

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق بناءً على تقرير رئيس لجنة الجودة والاعتماد بالأوقاف، وعلى الزيارات الميدانية للجنة، اعتماد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عشرة مساجد جديدة جرى حصولها على شهادة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة (أ) ، ليصبح إجمالي ما جرى اعتماده حتى تاريخه 12 مسجدًا.