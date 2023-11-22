موعد وقف إطلاق النار في غزة.. إليك تفاصيل الهدنة الإنسانية

بعد الإعلان صباح اليوم عن التوصل إلى هدنة إنسانية، وصفقة لتبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بفضل جهود حثيثة بين مصر وقطر والولايات المتحدة، فإن الكثيرين يتساءلون عن موعد وقف إطلاق النار في غزة المتوقع، ومدة الهدنة التي تم الإعلان عنها.

موعد وقف إطلاق النار في غزة

وفيما يلي، تعرض «الوطن» في السطور التالية، موعد وقف إطلاق النار في غزة وتفاصيل الهدنة الإنسانية التي تم الإعلان عنها، وفق ما أفادت قناة القاهرة الاخبارية، التي أفادت أن الهدنة الإنسانية جاءت نتيجة جهود مصرية قطرية أمريكية، وتستمر لمدة 4 أيام يتم في مقابلها صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومن المقرر أن يكون موعد وقف إطلاق النار في غزة هو صباح غدًا الخميس، في تمام الساعة السادسة صباحًا.

بنود الاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

ويتضمن الاتفاق إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء شمالا وجنوبا، وإطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال دون سن 19عاما، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال الاسرائيلي دون سن 19 عاما وذلك كله حسب الأقدمية.

كما تضمن الاتفاق وقف حركة الطيران في شمال وجنوب غزة على مدار الأربعة أيام، لمدة 6 ساعات يوميا تبدأ من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.

وأكدت الفصائل الفلسطينية أنه خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، وضمان حرية حركة الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه على طول شارع صلاح الدين.