إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة في أسوان

تواصل محافظة أسوان شن حملات مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المختلفة لإزالة جميع أشكال التعديات على أملاك وأراضي الدولة تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتحت المتابعة الدورية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

محافظ أسوان يؤكد مواصلة تنفيذ حملات الإزالة

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين لحماية أملاك الدولة وصون حقوق الشعب، مشيرًا إلى نجاح الحملة المكبرة في قريتي المنشية الجديدة والعتمور القبلية، في تنفيذ 12 قرار إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية تبلغ 2975 مترًا مربع.

إزالة تعديات بمساحة 434 متر

في السياق ذاته، أكد شوقي مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو أن الحملات نفذتها الوحدة المحلية للمدينة، واستهدفت 3 قرارات إزالة للتعديات على أملاك الدولة بمساحة إجمالية تبلغ 434 متر مربع في قريتي الكلح غرب وحي شمال المدينة.

الحملة بالتعاون مع الجهات الأمنية

وشارك في الحملات مسئولي الإدارة الزراعية وقوات من مركز الشرطة، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات القروية والعمال والفنيين المدعمين باللوادر وسيارات النقل الثقيل.