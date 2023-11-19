إزالة 120 طن مخلفات في حملات نظافة مكبرة بسوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، بحملة مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات في إطار توجيهات محافظة سوهاج، بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين بالمدن والأحياء والقرى بنطاق المحافظة.

وقال ممدوح عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، لـ«الوطن»، إن حملة النظافة استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن تجمعات القمامة بدائرة المدينة، كما تم دفع سيارة المكبس لرفع وتفريغ كافة الحاويات بالشوارع الرئيسية والفرعية.

كنس وتنظيف شوارع سوهاج

وأضاف «عباس»، أنه تم كنس ورفع الأتربة من على جانبي الأرصفة ورفع تجمعات المخلفات والقمامة من شارع الجمهورية وشارع الشهداء ومن عمارات الموقف والمؤسسة وبجوار مدرسة التجارة وشارع هندسة الري وشارع البساتين وشارع المدارس وبجوار مدرسة الحرية وبجوار محطة الصرف الصحي.

المناطق المستهدفة بحملة النظافة

كما تم رفع تراكمات المخلفات والقمامة من شارع عمر مكرم ومن شارع مركز الشباب وبجوار مدرسة الصنايع بنين ومن أمام مدرسة الشهيد أحمد فتحي وبجوار نادي فزارة وبجوار مدرسة التحرير وبجوار الوحدة المحلية وبجوار الصيانة وبجوار الشيخ المهجر، وتم دفع قلاب نظافة للشوارع الفرعية بدائرة المدينة لتجميع المخلفات والقمامة من المنازل مباشرة.

رفع 120 طن تراكمات بسوهاج

وقد أسفرت حملة النظافة عن رفع أكثر من 120 طن مخلفات من الأتربة والقمامة والمخلفات مع إستمرار أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع علي مدار اليوم من أجل خلق بيئة نظيفة حرصاً علي صحة وسلامة المواطنين بجهينة.