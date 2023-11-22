الرئيس السيسي أمام قمة العشرين: الصمت لم يعد خيارا إزاء الأزمات الحالية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنّ الصمت لم يعد خيارا إزاء ما اندلع من أزمات، ولم يعد الانتظار والترقب حلا لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة جيوسياسيا واقتصاديا.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بالقمة الافتراضية لمجموعة العشرين بالهند: «دعوني أقول لكم، إننا لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة، فالتحديات تفرض نفسها وتمتد وتتسع وتتشابك».

وتابع: «لا بديل عن وقفة صدق مع الذات نحكم فيها الضمير الإنساني وقيم العدل والإنصاف والموضوعية والمصالح المشتركة، ما يتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة وتحقيق الأمن نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها».