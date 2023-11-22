رئيس «تجارية القليوبية» يٌشيد بنجاح الوساطة المصرية للتوصل إلى هدنة في غزة

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالجهود المصرية الحثيثة التي قامت بها من أجل التوصل إلى هذه الهدنة الإنسانية بقطاع غزة، التي جرى الاتفاق بشأنها لمدة 4 أيام، معربًا عن أمله في أن تساهم تلك الهدنة في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

نجاح الدبلوماسية المصرية

وأضاف رئيس تجارية القليوبية، في بيان، أن التوصل إلى هذه الهدنة في ذلك التوقيت دليل قِوَي على نجاح الدبلوماسية المصرية ودور مصر الحيوي والمحوري في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، بالإضافة إلى العمل بجد من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتحقيق حلول عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أنه لا بديل عن التوصل لاتفاق شامل ودائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام الدائم والشامل، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

تحقيق الاستقرار والأمن

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن إدارة الرئيس السيسي لهذه الأزمة المعقدة تعد نموذجا لما يمكن أن تكون عليه القوى الفاعلة والمسؤولة والساعية لتحقيق الاستقرار والأمن، ليست في فلسطين فقط بل في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الجهود المصرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية، لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، نجاح ضخم للرؤية والجهود المصرية، بأن الحل الدبلوماسي هو أفضل الطرق لتجنيب المنطقة الانزلاق في الحرب.

وتابع «الفيومي»، أن مصر رفضت إرغام الفلسطينيين على ترك أرضهم وبيوتهم سواء بشكل فردي أو جماعي؛ كما تقف مصر ضد أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري داخل أو خارج غزة، خاصة وأن ترك الفلسطينيين لأرضهم مخالفة جسيمة للقانون الدُّوَليّ والقانون الدولي الإنساني.