وزير فرنسي سابق: يجب وضع حد للمظالم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية

قال جاك لانج، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، ورئيس معهد العالم العربي في باريس، إنه يجب وضع حد للمظالم التي تُرتكب في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث عما يحدث في قطاع غزة، ولكنه يتناسى ما يحدث في الضفة الغربية من تدمير القرى ومنازل الفلسطينيين، وهذا أمر خطير جدًا.

الدفاع عن حقوق الفلسطينيين

وأضاف الوزير الفرنسي السابق، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، وتم تصويرها فى قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية.

اختلاف التعاطف بين الشرق والغرب

وأوضح أنه في الغرب يكون الناس أكثر ميلا للدفاع عن إسرائيل، بينما في الشرق يكونون أكثر ميلا للدفاع عن فلسطين، لكن في الحقيقة لا يوجد فئتان من المواطنين عند الحديث عن حقوق الإنسان؛ معتبراً أن البشر يستحقون الحياة بشكل مُطلق، بغض النظر عن جنسيتهم.