الهباش: القصف على غزة لا يعني تحقيق الاحتلال الإسرائيلي أهدافه وحتما سننتصر

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لا يعني تحقيق الاحتلال أهدافه، كما أن الشعب الفلسطيني حتما سينتصر.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، في مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال ينفذ عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع «معظم مستشفيات شمال قطاع غزة توقفت تماما عن تقديم الخدمة للمرضى والنازحين».

ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية إلى 11194 شهيدا، 74% منهم أطفال ونساء وكبار السن وارتفاع أعداد المصابين لقرابة 30 ألفا.

وأكدت في بيان لها: ارتفع عدد الشهداء الفلسطنيين في قطاع غزة إلى 11025 شهيدا منهم 4506 طفلا و3027 سيدة، وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 27 ألف مصاب.

ووصل عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 183 ووصل عدد المصابين إلى 2500 جريح.