ضبط 6 أطنان دقيق بلدي مٌدعم في حملة مكبرة بالشرقية

شن قطاع تموين الجنوب بمديرية التموين بمحافظة الشرقية حملة تموينية، بالاشتراك مع مباحث التموين أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

حملة تموينية مكبرة

وأشار محمد سعد مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية لـ«الوطن» أنه جرى شن حملة من قبل قطاع الجنوب برئاسة عاطف عراقي، وعادل نعمة الله، ومجدي أمين رئيس الرقابة التموينية بمشتول السوق، بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة الرائد رجب علي بمركز مشتول السوق والقرى التابعة.

ضبط أطنان من الدقيق المدعم

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بـ 118 جوال دقيق بلدي مدعم، وواصلت الحملة جهودها لتنجح في ضبط 6 أطنان دقيق بلدي مدعم، وتم ضبط المتهمين وتحرير محاضر.