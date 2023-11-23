رئيس وزراء لبنان الأسبق: نأمل انعكاس الهدنة في غزة على جبهتنا بالجنوب

أكد فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، أن ما جرى التوصل إليه من اتفاق الهدنة على غزة خطوة مهمة للغاية في تهدئة أوضاع القطاع، وتمكن أهالي القطاع من تسلم ما يستحقونه من دعم وقوافل مساعدات.

وأضاف «السنيورة»، خلال مداخلة له ببرنامج «مساء dmc»، عبر تقنية زووم، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة «dmc»، أن الهدنة ستكون لها انعكاس على الجبهة في لبنان، قائلاً: «تحركت الجبهة في لبنان منذ الـ8 من أكتوبر الماضي، رغم مخالفة ذلك للقرار 1701، وكان هناك الكثير من الاستفزازات من الطرفين، ولكن الاحتلال يحاول توسيع دائرة القتال حتى لا يكون محصورا فقط في غزة، عبر تلك الممارسات».

استفزازت خطيرة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

وتابع: «استفزازت خطيرة يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية وتمتد إلى لبنان، ليسقط مزيد من الشهداء خلال الأيام الماضية، وبالأمس فقط سقط 8 شهداء منهم صحفيين، ما يزيد الأجواء توترا، ونأمل بأن يوقف اتفاق الهدنة بين المقاومة وقوات الاحتلال هذه التصعيد، وينعكس على الجبهة في لبنان لوقف أعمال التصعيد أيضا».