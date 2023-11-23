بحيرة سحرية و220 نوعا من الشعاب المرجانية.. محمية رأس محمد قبلة عشاق الطبيعة

تتناغم الطبيعة في محمية رأس محمد، التي تعد جنة الله في أرضه فهي نقطة تلاقي لخليجي السويس والعقبة، وأعلنت كأول محمية طبيعية بمصر عام 1938، لما تحتويه من أماكن سياحية وطبيعة خلابة التي تجاوزت الـ75 مليون عام، إذ أنها غنية بالأحياء المائية النادرة.

رحلة داخل المحمية

وتبدأ الرحلة للمحمية بالبوابة التي تأخذ شكل كلمة الله ويوجد بها قناة المنجروف التي تفصل بين شبه جزيرة رأس محمد وجزيرة البحيرة بطول حوالي 250 مترًا ومساحة المحمية 480 كيلومترا وتحتوي على نبات المنجروف وهو من النباتات النادرة والتي تتواجد في 4 أماكن فقط على مستوى العالم منها محمية رأس محمد ومحمية نبق بمصر، فهو يمتص الأملاح من مياه البحر ليخرجها لأوراقه ليقوم بتحويلها لمياه عذبة لتتغذي عليها.

أسطورة البحيرة السحرية بمحمية رأس محمد

في محمية رأس ستجد البحيرة السحرية والتي سميت بهذا الاسم نسبة لتدرج ألوانها و تغيير لون مياهها سبع مرات يوميًا وتقترن بأسطورة قديمة تحكي أن كل من يأتي إليها ويسبح بها ويلقي عملة معدنية ويتمني أمنية تتحقق له.

محمية رأس محمد من أهم الوجهات السياحية بمحافظة جنوب سيناء

وقال «هشام محيي» نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن» تقع محمية رأس محمد على مسافه 12 كيلومترا من مدينة شرم الشيخ، وتعد أهم ثالث موقع غطس وثاني أهم محمية على مستوى العالم وأسهمت الزلازل بها في صنع الكهوف المائية أسفل الجزيرة، فهي تعد من أهم الوجهات السياحية بمحافظة جنوب سيناء ويقوم السائحين بزيارة منطقة شق الزلزال لقناة المنجروف وهي نتاج زلزال ضرب مصر منذ ملايين السنين فظهرت القناة بطول 250 مترا.

تضم 220 نوعا من الشعاب المرجانية

وأضاف «محيي» تتميز محمية رأس محمد بوجود الأسماك الملونة و السلاحف البحرية المهددة بالإنقراض و الأحياء المائية النادرة و الشعب المرجانية ذات الألوان و الأشكال المتنوعة.التي تصل لأكثر من 220 نوعًا من الشعاب المرجانية على طول الساحل.

وأشار إلى أنها تعد موطنًا للعديد من الطيور مثل البلشونات والنوارس واللقالق وتلعب دورًا مهمًا في هجرة الطيور إذ تعد مكانًا للراحة والتغذية لتكملة هجرتهم و أيضا الحيوانات البرية مثل الوعل النوبي والزواحف الذي تظهر ليلا بالمناطق الجبلية داخل المحمية.

ولفت إلى أن شركات السياحة تنظم رحلات للمحمية ليستمتع السائح بمناظر الجبال الخلابة على جانبي الطريق ثم يشاهد البوابة والبحيرة السحرية في أجواء هادئة بعيدة عن الحياة الصاخبة في المدينة.