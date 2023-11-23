إعلام فلسطيني: انفجارات قوية تهز الجنوب اللبناني كتب: هاجر عمر 03:38 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023 جنوب لبنان أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن إعلام فلسطيني أن انفجارات قوية تهز الجنوب اللبناني وفقاً لنبأ عاجل لها . تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قصف إسرائيلي يستهدف أطراف بلدات جنوب لبنان آخر كلمات المراسلة فرح عمر قبل استشهادها بقصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارة مدنية في جنوب لبنان بطائرة مسيرة رئيس وزراء لبنان يدين الاعتداء الإسرائيلي على إعلامي جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي يقصف كنيسة مار جرجس في جنوب لبنان عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان قصف للاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزل رئيس بلدية «الجبين» في جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعلن تدمير مواقع تابعة لحزب الله جنوب لبنان «وفا»: غارات للاحتلال الإسرائيلي على قرى وبلدات جنوب لبنان جنوب لبنان لبنان إسرائيل الطيران الإسرائيلي بقلم هاجر عمر