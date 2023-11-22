توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. عودة الأمطار مرة أخرى خلال ساعات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة الطقس الجمعة، فمن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين عى فترات متقطعة، ويكون هناك أتربة عالقة نهارا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وترتفع درجات الحرارة مرة أخرى الفترة المقبلة، إذ يتوقع الخبراء، أنه بدءا من يوم السبت المقبل، يكون هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية.

درجات الحرارة يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر

وجاءت درجات الحرارة، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية

درجات الحرارة يوم السبت الموافق 25 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.