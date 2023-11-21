استشاري بيئة: السياح يفضلون محمية نبق بسبب طبيعتها ومتعة السفاري بها

قالت الدكتورة آمال طه، استشاري البيئة والمتحدث الإعلامي السابق لوزارة البيئة، إن محمية نبق تمثل متعة السفاري وسط كثبان رملية والأمواج الفيروزية والكائنات الحية النادرة.

محمية نبق معروفة بجنة عذراء الأرض

وأضافت الدكتورة آمال طه، استشاري البيئة والمتحدث الإعلامي السابق لوزارة البيئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «دي ام سي»، أن محمية نبق بدأت المعرفة بها أكثر بعد 2010 ، وبدأ السياح الاتجاه لها.

وتابعت أن محمية نبق على بعد 35 كم من شرم الشيخ، وهي بمساحة 600 كم، منها 400 كم يابسة، لافتة إلى أنها تعد شاطئا آمنا لجميع أنواع السياحة.