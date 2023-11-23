مدير مستشفى الرنتيسي: أغلقنا أبوابنا منذ أسبوعين.. والمكان تحول إلى ثكنة عسكرية

قال مدير مستشفى الرنتيسي في قطاع غزة، إنّ المستشفى مغلق منذ أكثر من أسبوعين، وخالٍ من المرضى والنازحين، وتحول إلى ثكنة عسكرية بعد الحصار الإسرائيلي، وفق نبأ عاجل عن قناة القاهرة الإخبارية.

تعطيل العمل بمستشفيات شمال غزة

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنّ تعطيل العمل في المستشفيات شمال غزة والحصار الكامل المفروض على بعض منها مثل مجمع الشفاء والمستشفى الإندونيسي والمعمداني وغيرها سيجبر السكان على النزوح للجنوب، مشيرًا إلى أنّ قوات الاحتلال تستهدف المنظومة الصحية بصورة علنية.

وتابع أنّ المنظومة الصحية جنوب غزة ليست أفضل حالًا من الشمال، لكنها لا تزال تفتح أبوابها للجرحى دون أن تقدم لهم الخدمة المنقذة لحياتهم كونها منهارة تماما وخالية من الخدمات التي قد تداوي آلاف الجرحى من الجرائم الإسرائيلية.