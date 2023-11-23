فيلم «حسن المصري» لأحمد حاتم يحتل المركز السابع في إيرادات دور العرض

حقق فيلم «حسن المصري» بطولة أحمد حاتم، إيرادات بلغت 5 ملايين و137 ألف جنيه، وذلك على مدار 7 أسابيع عرض بالسينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي، محمود الدفراوي.

واحتل الفيلم المركز السابع في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، والتي تضم 10 أفلام، إذ حقق إيرادات أمس الأربعاء نحو 3 آلاف و316 جنيه، ويتصدر القائمة أفلام «بلوموندو، وفوي فوي، وش في وش، والعميل صفر، والخميس اللي جاي».

أبطال فيلم حسن المصري

«حسن المصري» من نوعية الأفلام الأكشن والإثارة، وجرى تصويره في دولة لبنان، من بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.

قصة فيلم حسن المصري

يتورط أحمد حاتم والذي يجسد شخصية حسن المصري، مع أحد العصابات بسبب فتاة كان يقوم بحراستها من خلال شرك الحراسات الخاصة التي يعمل بها، ويجرى خطفها، ثم يتدخل لإنقاذها.