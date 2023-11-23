«الخميس اللي جاي» يحقق 3.5 مليون جنيه إيرادات منذ طرحه في دور العرض

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن فيلم الخميس اللي جاي حقق إجمالي إيرادات نحو 3 ملايين و590 ألف جنيه على مدار 5 أسابيع عرض بالسينما، ويضم الفيلم مجموعة من نجوم الكوميديا، واحتل مراكز متقدمة في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما.

وحقق فيلم الخميس اللي جاي، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء تقدر بـ 29 ألفا و83 جنيها، وجاء بالمركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية ضمن الأفلام المعروضة حاليًا، ويتصدر قائمة إيراداتها أفلام بلوموندو، فوي فوي، وش في وش، العميل صفر.

أبطال فيلم الخميس اللي جاي

فيلم الخميس اللي جاي بطولة عمرو عبدالجليل، مي كساب، بيومي فؤاد، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عزب العرب، إيمان السيد، عبير منير، محمد عبدالعظيم، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.

قصة فيلم الخميس الجاي

تدور قصة فيلم الخميس اللي جاي، في إطار كوميدي يحمل مزيجًا من التشويق والإثارة، من خلال لعنة غير مفهومة المصدر والأسباب تصيب مجموعة من الأشخاص، وتقع لهم أزمات وعليهم الخروج منها بأي طريقة.