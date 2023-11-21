سعر اليورو في البنوك اليوم الثلاثاء 21-11-2023

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، هدوء سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في البنوك، فضلا عن توقعات باستمرار ثبات الأسعار حتى نهاية نوفمبر الجاري، ليسجل متوسط سعر اليورو اليوم 32.94 جنيه للشراء و33.05 جنيه بيعا داخل البنك المركزي المصري.

وترصد السطور التالية سعر اليورو اليوم الثلاثاء 21-11-2023 في البنوك، كما يلي.

سعر اليورو في بنك مصر

- يبلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء داخل بنك مصر 33.13 جنيه بيعا و32.97 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- يسجل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري 32.94 جنيه للشراء و33.05 جنيه بيعا.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- وبالنسبة لسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 32.92 جنيه للشراء و38.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

- كما يبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 32.96 جنيه للشراء و33.12 جنيه للبيع.