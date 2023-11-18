سعر اليورو اليوم السبت.. استقرار متواصل في آخر 48 ساعة

سجل سعر اليورو اليوم السبت، ثباتاً ملحوظا مستمرا منذ ختام تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي، ليبلغ متوسط سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 33.43 جنيه للشراء، و33.58 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنت المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو اليوم في بنك مصر 32.97 جنيه للبيع، و32.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك الاهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى 32.84 جنيه للشراء، و32.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، 33.12 جنيه للبيع، وللشراء 32.96 جنيه.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وبالنسبة لسعر اليورو اليوم السبت في بنك القاهرةن فوصل إلى 33.59 جنيها للبيع، و33.41 جنيه للشراء.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ 33.57 جنيه للشراء، و33.68 جنيه للبيع.