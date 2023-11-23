«الاحتلال الإسرائيلي» يستهدف طواقم الدفاع المدني في غزة خلال انتشال الشهداء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف طواقم الدفاع المدني في غزة خلال انتشال الشهداء والجرحى بمشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

أنباء متضاربة حول موعد بدء سريان الهدنة في غزة

وقالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك أنباء متضاربة حول موعد بدء سريان الهدنة في غزة، مشيرة إلى أن البعض يقول إن الهدنة من الممكن أن تدخل حيز التنفيذ صباح الغد.

أضافت أنه كان من المفترض أن تبدأ خلال الساعات الماضية، ولكن من الممكن أن تؤجل يوم كامل حتى الغد، معلقة: «لا يوجد شيء نهائي بخصوص هذا الشأن، والجميع كان ينتظر أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ».

أوضحت أن الأمر كان مفاجئا للجميع، والاحتلال الإسرائيلي يشير إلى أنه في حاجة إلى الوقت قبل الدخول في فترة التهدئة مثل تهيئة بعض الأمور الخاصة بالأسرى، والاتفاق على من سيخرج خاصة أن الحكومة الإسرائيلية وضعت خططا تتعلق بالتأكد من عدم اعتراض أي جهة على الإفراج عن أي أسير من الممكن أن يجرى الإفراج عنه.