باحث سياسي: الهدنة في غزة خطوة أولوية تهدف إلى وقف إطلاق النار نهائيا

قال الدكتور سمير التقي، باحث في معهد الشرق الأوسط، إنّ الهدنة في قطاع غزة خطوة أولوية هدفها الرئيسي الوصول تدريجيا نحو وقف إطلاق النار، إذ تشير المؤشرات إلى أن هذه الهدنة يمكن أن تتطور حتى وقف إطلاق النار، فهناك مساعي بأن يعود سكان شمال غزة إلى مناطقهم.

عقبات في اتجاه الهدنة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ هناك عقبات في هذا الاتجاه، فبعض القوى في دولة الاحتلال الإسرائيلي ليست لها مصلحة بوقف الصراع بهذا الشكل، مثل المتطرفين المدنيين بالحكومة الإسرائيلية.

وقف إطلاق النار نهائيا

وتابع: «هناك نوع من التضامن والتفاعل بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية من أجل تجاوز هذه العقبات، وإذا نجحت التجربة الأولى من الهدنة يمكن التفكير في وقف إطلاق النار».