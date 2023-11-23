مستشفيات شفاء الأورمان: حققنا أرقاما قياسية في علاج المرضى

انطلق المؤتمر الدولي السنوي لعلماء الأورام المصريين بالخارج والداخل الذي يقام بعنوان «عودة الطيور المهاجرة» بالأقصر، تحت رعاية وزارة الهجرة، بالتعاون مع مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بحضور أكثر من 300 طبيب استمرارًا لمسيرة التواصل وتبادل الخبرات والارتقاء بالبحث العلمي وآخر ما توصل إليه العلم.

عرضت تجربتها خلال المؤتمر

وقال الدكتور، هانى حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، إن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان عرضت تجربتها خلال المؤتمر، موضحا أنها تعد أول مستشفى متخصص في صعيد مصر تقدم خدمة طبية لمرضى الأورام للكبار والأطفال تشمل على العلاج «الجراحي، الكيميائي، الإشعاعي، التأهيلي) والتي حققت فيها أرقام قياسية تفوقت من خلالها لتكون منارة طبية في مجال الأورام.

رفعت نسب العلاج للمرضى في الصعيد

فيما عرض الدكتور عماد شاش، تجربة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، عن التميز في الخدمات الطبية منذ نشأتها، ودور البحث العلمي في التطور في مواجهة التحديات في مجال الأورام السرطانية لمرضى الصعيد، مؤكدًا على أن الخدمات الطبية المجانية المميزة في مجال مكافحة الأورام تتم من خلال كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى من خلال عدة محاور منها دعم المستشفى بالأجهزة القياسية العالمية، التدريبات المتنوعة للأطباء وأطقم التمريض طوال العام، مشاركة شباب الأطباء في المؤتمرات الطبية العالمية، عمل أوراق بحثية متخصصة في مجال الأورام والاحتكاك بالمدارس العلمية المختلفة حول العالم مما يزيد من كفاءة الأطباء وتطورهم المستمر مما ساهم في تطور الخدمات الطبية المجانية المقدمة ورفعت نسب العلاج للمرضى في الصعيد.

مجال بحوث الأورام

بينما أوضحت الدكتورة مرفت مطر، منسق المؤتمر، أن المؤتمر يقام بشكل سنوي بمشاركة نخبة كبيرة من علماء الأورام المصريين بالخارج والداخل والجامعات ومراكز الأورام البحثية، ومجموعة شباب الأطباء استمرارًا لمسيرة التواصل وتبادل الخبرات والارتقاء بالبحث العلمي وذلك إيمانًا باهمية التواصل وتبادل الخبرات ودراسة آخر ما توصل له العلم في مجال بحوث الأورام في مختلف المراكز الطبية حول العالم.

300 طبيب يشاركون في الفعاليات

يشارك في المؤتمر 300 طبيب بهدف الوصول إلى توصيات محددة للارتقاء بالبحث العلمي، وكيفية إفادة المرضى المصريين، وكذلك شباب الأطباء، ومناقشة آخر ما توصل إليه العلم في علاج أورام الثدي والقولون والرئة وأمراض الدم وأورام المثانة والبروستاتا والعلاج المناعي والموجه، وأحدث علاج مرض لوكيميا الدم "CAR-T"، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى.

الطيور المهاجرة

ومن جانبه، أبدى محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن تقديره الكامل للعلماء والخبراء المصريين في مجال الأورام داخل وخارج مصر في إصرارهم على إقامة المؤتمر "الطيور المهاجرة" سنويًا في الأقصر، والحرص على مشاركة أكبر عدد من شباب الأطباء لتبادل الخبرات والتعرف على الجديد في مجال علاج الأورام السرطانية المختلفة وآخر ما توصل إليه العلم، مرحبًا بالمشاركين في المؤتمر ومثمنًا دعمهم لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان وعرض تجربتها الرائدة في علاج السرطان، واستمرارها في دعم مرضى الصعيد.