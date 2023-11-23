رئيس مركز أشمون يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

عقد خالد النمر رئيس مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اجتماعا اليوم، بديوان المركز لمناقشة والاستماع إلى آراء ومقترحات المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية بأشمون للعام المالي 2024 - 2025، بحضور النائب صابر عبد القوي، والنائب عصام ياسين، أعضاء مجلس النواب بأشمون، وسعيد أبو السعود نائب رئيس المدينة، وعدد من أمناء الاحزاب ومديري التخطيط والمشروعات والمجالس، وعدد من مديري المصالح الحكومية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والجماهيرية.

مناقشة المشروعات القومية في مركز أشمون

وخلال الجلسة، تم استعراض بعض المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها بأشمون والممثلة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير ورصف الطرق وتطوير الميادين، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى التي تهم المواطن الأشموني، كما استمع النمر إلى طلبات واستفسارات الحضور والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية بأشمون بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة، مجددا مناشدته لجموع المواطنين بأشمون بالمشاركة في جلسات التشاور لمناقشة المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة، تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

النمر: الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو التنمية

من جانبه، أكد رئيس مدينة أشمون أهمية جلسات التشاور التي يجرى تنفيذها بمشاركة كل فئات المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو التنمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين بأشمون.