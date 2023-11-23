أستاذ علوم سياسية: العملية الانتخابية ملتزمة.. ولا مشكلات بين المرشحين

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية تحظى بإدارة منضبطة، حيث اتسم المرشحون بالالتزام، ولا يوجد أي خروقات.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مقدم برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر «راديو 9090»: «الأهم في الأمر هو الجوهر، والاستماع إلى المرشحين، وتقييم التصريحات في اللقاءات الصحفية والتلفزيونية والمؤتمرات، وكلها جاءت خالية من المشكلات، حيث سيطرت اللغة الراقية على الانتقادات».

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «هناك قضايا ذات أهمية في العملية الانتخابية، أولها الأولويات الأمنية والاستراتيجية في ظل المخاطر والتحديات والتهديدات التي تواجه الدولة المصرية، ثانيا التحديات الاقتصادية، إضافة إلى استكمال الإنجازات التي جرت في مصر بآخر 10 سنوات».

وأكد أنّه ينحاز إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث ربط حجم الإنجاز الكبير في مصر بالأطر الزمنية، وحدد المهمة وفق إطار زمني، حيث نجح رئيس الجمهورية في العبور بمصر من أزمات كثيرة طيلة السنوات الماضية، كما أكد دعم القضية الفلسطينية ومقاربة حل الدولتين، وسجلت مصر حضورها في القضية الفلسطينية على المستويات كافة.