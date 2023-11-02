أحمد الخطيب: مصر لن تسمح بزعزعة استقرارها من أي طرف على حدودها

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إنّ مصر لن تسمح بأي محاولة لزعزعة استقرارها من أي طرف على حدودها، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الخطيب، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر الراديو 9090، أهمية سيناء بالنسبة لمصر، قائلا إنّ أي حل يأتي على حساب سيناء لن يتم تطبيقه، لافتا إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تريد تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، وهو ما سيؤدي إلى اندلاع المشكلات بالشرق الأوسط.

وأضاف الخطيب أنّ سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007 أدت إلى أزمة في القطاع، ودخل القطاع في 5 حروب مع الجانب الإسرائيلي، مات فيها الآلاف من المدنيين.

وأوضح أنّ الضفة وغزة كانت تحكمهما السلطة الفلسطينية وفقا لاتفاق أوسلو، لكن في عام 2007 سيطرت حماس على قطاع غزة وانسحبت السلطة الفلسطينية، ما تسبب في أزمة بالقطاع، الذي دخل في 5 حروب مع الجانب الإسرائيلي، مات فيها الآلاف من المدنيين.

وأشار إلى أنّ معارك حماس مع الجانب الإسرائيلي دفع ثمنها المدنيون العزل والأطفال والنساء والشيوخ، وآخر الحروب وأشدهم قسوة وأفجهم ما حدث في السابع من أكتوبر،لافتا إلى أنّ الشعب الفلسطيني يدفع أكبر ثمن منذ الاحتلال للأراضي الفلسطينية، والأعداد الحقيقية للضحايا والشهداء أكبر بكثير من المعلنة، وهناك تقارير تتحدث عن أكثر من 15 ألف شهيد و30 ألف جريح.