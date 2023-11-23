إصابة مصور «رويترز» فادي شناعة في غارات «الاحتلال الإسرائيلي» على خان يونس

أفادت وسائل إعلامية فلسطينية منذ قليل، إصابة الزميل فادي شناعة، مصور وكالة رويترز للأنباء، في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خانيونس.

15 شهيدا في قصف إسرائيلي على المنازل

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» باستشهاد 15 مواطنا، وجُرح عدد آخر، في قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدف منازل المواطنين في قطاع غزة.

وأعلنت أن الطيران الحربي قصف منزلا عائلة العويطي، في حي الشيخ ناصر شرقي خان يونس، وأدى إلى استشهاد 5 على الأقل وإصابة آخرين، كما أصيب الصحفيان فادي شناعة، وعمرو طبش في خان يونس جنوب القطاع.