وزير الزراعة: «لدينا تقاوي قمح معتمدة تكفي 100% من المساحة المستهدفة»

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر على مجهودات البحوث الزراعية، قائلا إنهم دائما ما يحاولون استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النمو وقليلة للاحتياج للماء، ومن ثم من الملاحظ أن الإنتاجية الخاصة بوحدة المساحة زادت خلال الفترة الأخيرة.

جهود البحوث التطبيقية في إنتاج التقاوي

وأضاف «القصير»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمها الإعلامية قصواء الخلالي، أن استمرار البحوث التطبيقية في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية وأصناف جديدة مثل الذرة والقمح وفول الصويا وعباد الشمس، يعتبر محوراً من المحاور التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

ولفت أن الوزارة توصي بممارسات الزراعة بأسلوب معين والزراعة في توقيت معين واستخدام أسلوب الري المناسب، لافتًا إلى أن الخريطة الصنفية تتناسب مع تغير المناخ وظروف البيئة ونوع التربة، وتؤدي إلى تحسين دخل المواطن.

توفير التقاوي المعتمدة

وأوضح أن الوزارة لديها تقاوي قمح معتمدة تغطي وتكفي 100% من المساحة المستهدفة، وهذه الكميات متوفرة في كل منافذ المديريات والتوزيع والديوان العام، والزملاء في القطاع الخاص والشركات.

وطالب المزارعون والفلاحون بمحاولة اعتمادهم على التقاوي المعتمدة أفضل، لأنها ستزيد الإنتاجية حيث سيزيد الفدان الواحد إلى أردبين أو ثلاثة في الإنتاجية، ومن ثم تمثل له رقماً كبيراً.