بالأرقام.. خسائر كبيرة اقتصاديا وعسكريا لدولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر

خسائر كبيرة لحقت بجيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الاقتصادي والعسكري، منذ بداية أحداث 7 أكتوبر 2023 التي عرفت بـ«طوفان الأقصى»، والتي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية؛ إذ يتكبد يوما بعد يوما أموالًا ويفقد جنودًا من صفوفه، ما يكشف ضعف الكيان الصهيوني وفشل الجهاز الاستخبارتي، ما يجعلهم يشنون حربًا بشعة ويرتكبون مجازر وجرائم حرب في حق المدنيين بقطاع غزة.

خسائر إسرائيل اقتصاديا

وعن خسائر إسرائيل اقتصاديا، كان تقرير نشرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، أوضح أن الاحتلال خسر مبالغ مالية تًقدر بنحو 260 مليون دولار يوميًا، فيما أوضح شموئيل إبرامسون، كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين الماضي، أن كل شهر من الحرب قد يؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي بإجمالي تصل إلى ما بين 8 و9 مليارات شيكل (2.1 و2.4 مليار دولار)، وكذلك خسائر مستقبلية للاقتصاد وسوق العمل.

وبحسب توقعات إبرامسون، فإن خسارة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 ستصل إلى 1.4%، ويعني ذلك أن معدل النمو الاقتصادي هذا العام سيصل إلى نحو 2% فقط، مقارنة بتوقعات سابقة بنمو يبلغ 3.4%، بحسب ما ذكرته صحيفة «دي ماركر» الاقتصادية.

خسائر عسكرية للاحتلال الإسرائيلي

وعلى المستوى العسكري، فقد كبدت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال خسائر كبيرة، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي آخر في معارك شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية إلى 392 منذ السابع من أكتوبر.

واستهدفت الفصائل الفلسطينية لدبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي منذ العدوان والاجتياح البري، وآخر ما أعلنته الفصائل أنّها استهدفت آليتين عسكريتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اشتباكات عنيفة في محاور التقدم شمال قطاع غزة، الأربعاء؛ ليصل

واستطاعت فصائل المقاومة الإسلامية منع قوات الاحتلال من التوغل بريا في قطاع غزة، وفي النهاية لم تحقق إسرائيل الهدف الذي أعلنته منذ بدء عدوانها الغاشم على قطاع غزة.