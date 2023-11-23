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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تحويل مدير مستشفى الشفاء للتحقيق في الشاباك

كتب:

مريم جاد
03:42 م | الخميس 23 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم اعتقال مدير الشفاء وتحويله إلى الشاباك للتحقيق معه بعد ظهور أدلة على أن المستشفى كان بمثابة المقر الرئيسي لحماس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، قبل قليل.

اعتقال 36 شخصا من قبل قوات الاحتلال

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت 36 شخصًا من (قلقيلية) شمال غرب الضفة، و4 آخرين 3 منهم أسرى مُحررون والرابعة هي زوجة أسير مُحرر من محافظة (طوباس) الواقعة شمال شرق الضفة، ومن الشمال أيضا جرى اعتقال تسعة من (نابلس) وخمسة من (جنين). 

 

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