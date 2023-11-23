«الدولي للصحفيين»: تقديم شكوى للمحكمة الجنائية عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أعلن الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، أنتوني بيلانجي، عن عقد اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمناقشة تقديم شكوى متعلقة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

عدد الشهداء من الصحفيين في حرب غزة

وأوضح الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين في مدينة «البيرة» بالضفة الغربية، أن عدد الشهداء من الصحفيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة كبير جداً، ووصل إلى أكثر مما قتل على مدار الـ20 سنة الماضية، مشددا على وقوفه إلى جانب الفلسطينيين، ورفضه ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون، وأضاف أنه جاء لدعمهم والوقوف معهم في وجه الاحتلال، وتحديداً في قطاع غزة.

وأشار الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين إلى أنه يمثل 600 ألف صحفي حول العالم، والكثير من أعضاء الاتحاد أرسلوا معه رسائل تضامن مع الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، رافضين ما يتعرض له الصحفيون في غزة، منوهاً إلى أن مهمته هي الوقوف إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين، والتضامن معهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

ودعا حكومات العالم إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الصحفيين، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، ومنع إفلاتهم من العقاب، من أجل توفير الأمن والحماية وحرية التعبير للصحفيين.

حماية الصحفيين والمدنيين في غزة

وطالب «بيلانجي» حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بقرار مجلس الأمن 222، الذي ينص على حماية الصحفيين والمدنيين، وضمان حماية العاملين في مجال الإعلام، وحقهم في حرية التعبير والرأي والنشر والحياة، وكذلك احترام القانون الدولي الإنساني لحماية الصحفيين والمدنيين.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر، إن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون لحرب واسعة النطاق وتُرتكب بحقهم المجازر، وأضاف أنه منذ اليوم الأول للعدوان على شعبنا في غزة، شكل الاتحاد الدولي خلية أزمة متواصلة مع النقابة، ومدها بمساعدات مهمة لتسهيل عمل الصحفيين في قطاع غزة.

ولفت «أبو بكر» إلى أن «بيلانجي» التقى المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين، وأكد جاهزية النقابة لتقديم كل أشكال الدعم إلى الصحفيين في قطاع غزة، مشدداً على أن النقابة جاهزة للدخول إلى القطاع بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، ونقابة الصحفيين المصريين.

وطالب نقيب الصحفيين الفلسطينيين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين.

يذكر أن نحو 59 صحفياً وعاملاً في مجال الاعلام استشهدوا جراء عدوان الاحتلال ألإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.