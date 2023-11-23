محلل سياسي: مصر لديها رؤى استراتيجية تمكنها من التصدي للأزمات

قال عبدالناصر قنديل، الباحث والمحلل السياسي، إن البعض قد يعتقد أن النجاح المصري ورسوخ الدبلوماسية المصرية بمواجهة الأزمات حدث طارئ يستحق الاحتفال، فالدولة المصرية تعرضت لعدة اختبارات فيما يتعلق بدبلوماسية فرض الأمر الواقع عليها، وكيف التفت حوله وفرضت تصورها لإدارة المنطقة بداية من محاولة الذهاب بنا للتورط بالسيناريو السوري، ورفض مصر تحريك قواتها وهذا كان مؤشرًا يسمح للدولة السورية أن تتعافى من الأزمة وتستعيد قوتها ونرى أنفسنا أمام دولة سورية حقيقية.

رؤى مصر الاستراتيجة للتصدي للأزمات

وأضاف عبدالناصر، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ اليمن حاول جر مصر أيضا ونجت في فرض رأيها، فالإرادة المصرية لها تأثير غير قليل ولا ضعيف فيما يتعلق بإدارة باب المندب، وأيضًا السيناريو الليبي قد تم فيه استخدم الشهداء كمحاولة لتوريط مصر ورفضت أيضًا، لافتًا إلى أنّ الدبلوماسية المصرية لديها من الكياسة والرؤية الاستراتيجية ما يمكنها من التصدي للأزمات.

استعادة قاموس لم يكن موجود لعقود

وتابع: «الدبلوماسية المصرية وكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ممثلي السلطة التنفيذية كلمات تستحق التدريس، فمصر استعادت قاموس لم يكن موجود لعقود فائته فهي تتحدث بصراحه عن الاحتلال بشكل واضح لا مواربة به بجانب اتفاق رأي مصر تجاه اتفاقية أوسلو والمفاوضات بين مصر والدول العربية، وإسرائيل، والحديث عن حق المقاومة لاستحقاق الحق التاريخي».