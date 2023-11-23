«إعلام العريش» ينظم ندوة لمناقشة حق «ذوي الهمم» في المشاركة السياسية

في إطار حملة «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك» لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت قيادة الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة، حيث نظم مركز إعلام العريش ندوة إعلامية، حول حق ذوى الهمم في المشاركة السياسية، في الانتخابات الرئاسية.

حاضر فيها الدكتور عبد الكريم الشاعر، رئيس جمعية الإنسان للتنمية، وذلك بمجمع إعلام العريش وبحضور محمود الدقدق رئيس جمعية البشائر الخيرية.

في بداية الندوة تحدث مدير مركز إعلام العريش عن حملة «صوتك مستقبلك.. انزل وشارك» التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي، برئاسة الدكتور أحمد يحيى واستهدافها كل فئات المجتمع، ومدى تأثير مشاركة ذوى الهمم على العملية الانتخابية.

أهمية المشاركة الانتخابية

وأكد عبد الكريم الشاعر، أهمية المشاركة والأدلاء بالصوت الانتخابي والتعبير عن الرأي، مؤكدًا أن مصر في حاجة إلى صورة تعبر المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية، مضيفًا أن النزول للانتخابات يعطى قوة وقيمة للدولة وأثر طيب للمواطن، مطالبًا ذوى الهمم والمواطنين جميعًا بتوجيه الأسرة بالكامل للمشاركة في العملية الانتخابية.

وشرح الدكتور الشاعر لذوى الهمم الدور الواقع على الفرد قبل الانتخابات، ومعرفة نبذه عن كل مرشح، وسيرته الذاتية، والتعرف على مكان اللجنة الانتخابية والتصويت الصحيح واختيار الأفضل والمناسب لصناعة المستقبل.