«مياه المنيا» تتسلم شهادات اعتماد خطط مأمونية نظم إمداد المعصرة

ترأس المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ورشة عمل لمناقشة الإصدار الثاني لخطة مأمونية وسلامة المياه لنظام إمداد بني حسن الشروق - أبوقرقاص.

اعتماد اللجنة العليا للمياه لخطط المأمونية

وتسلم «السعيد» شهادات اعتماد اللجنة العليا للمياه لخطط مأمونية المياه لنظم إمداد المعصرة بملوي وديرمواس الجديدة بديرمواس، ضمن فعاليات الورشة، وفي حضور ممثلي فرق العمل التنفيذية بفرعي ملوي وديرمواس.

استدامة جودة المياه

وأكد الدكتور وليد حسني أن شركة المنيا من الشركات السابقة في إعداد خطط المأمونية، وتم الاتفاق خلال الورشة على دور كل جهة في تنفيذ الإجراءات المنوطة بها ضمانا لاستدامة جودة مياه الشرب طبقا للمعايير الصحيحه الواردة بقرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007 بشأن جودة المياه والمتابعه المستمرة لجودة المياه وصولا للمستهلك.