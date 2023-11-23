قطع المياه وضعفها في بعض مناطق الجيزة غدا.. الأماكن والمواعيد

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه غدا الجمعة، عن بعض المناطق الواقعة بنطاق حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة لمدة 8 ساعات.

تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع منشأة البكارى

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان، اليوم، أنه في إطار تنفيذ أعمال مشروع محور عمرو بن العاص والقيام بتحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع منشأة البكاري والمتعارض مع المشروع الأمر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 8 ساعات بدءا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 حتى الساعة 6 صباح السبت 25 نوفمبر 2023.

المناطق المتأثرة بضعف المياه

وأوضحت محافظة الجيزة، أن المناطق المتأثرة بضعف المياه هي عمر بن العاص وصلاح أبو حسين والمنشية بحي الهرم.

سرعه ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعه ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

التعاون مع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من الاعمال وفقا للجدول الزمني

وشدد المحافظ على رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني لمتابعه الأعمال وإزالة أي معوقات على الفور بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية

ونوهت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورًا.