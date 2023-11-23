أبرز تصريحات الرئيس السيسي في فعالية دعم فلسطين باستاد القاهرة

أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتصريحات مهمة خلال كلمته في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب تضامناً مع فلسطين»، وأكد خلالها على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»:

- المنطقة العربية تواجه أزمة جسيمة

- القضية الفلسطينية تواجه منحى شديد الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير مسحوب ووغير إنساني.

- التصعيد العسكري في غزة والضفة الغربية اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر.

- لم تفرق الضربات في فلسطين بين طفل وامراة وشيخ.

- آلة القتل الإسرائيلية أصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية.

- مصر أدارت الموقف في فلسطين بمزيد من الحسم في القرار والمرونة في التحرك.

- مصر عملت على التواصل المستمر مع الأطراف الفاعلة بشأن القضية الفلسطينية.

- تشكلت خلية إدارة الأزمة الفلسطينية من كافة مؤسسات الدولة وتابعت عملها بنفسي.

- مصر كُتب تاريخ كفاحها مقروناً بالتضحيات من أجل القضية الفلسطيينة.

- مصر تظل هي الأساس في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق.

- مصر بذلت جهوداً سابقة ومكثفة للحيلولة دون التصعيد للحرب في فلسطين.

- مصر عقدت أول قمة دولة من القاهرة بمشاركة دولية وإقليمية واسعة

- مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية مشاركة فاعلة وحيوية واتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري بصفة عامة.

- مصر كثفت من اتصالاتها مع القادة الإقليميين والدوليين.

- مصر أكدت للجميع موقفها الثابت والحازم تجاه مخططات تهجير الشعب الفلسطيني.

- مصر لديها 9 ملايين من الضيوف.

- مصر لن تقبل بتهجير قسري للفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية.

- إذا ترك أهل الضفة الغربية وغزة أرضهم لن يعدوها لها مرة أخرى.

- التهجير القسري للشعب الفلسطيني خط أحمر ومصر لن تقبله.

- لا تهجير للشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى مصر.

- مصر حافظت على استمرار فتح معبر رفح البري.