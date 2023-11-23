رئيس عمال مصر: المشاركة في فعالية دعم فلسطين نابعة من الوجدان المصري

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، الرئيس السيسي حقق إنجازات كثيرة خلال العشر سنوات الماضية، إذ حقق للعمال الأمان الوظيفي، ونحن نرى الآن العمال يتمتعون بمزايا كبيرة جدا، ووجود حماية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى حماية اجتماعية وصحية للعمالة، والتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى وجود معاش يساوي أجر مش أقل من 80% من آخر أجر يحصل عليه.

احتفالية «تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين»

وأضاف «جبران» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشاركة في احتفالية «تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين»، نابعة من الوجدان والقلب المصري، وتأكيدا على دعم الرئيس، موضحًا «لما قلت إن الريس العفي يعني الإنسان القوي ما فيش حد يقدر على لقمته»، كنت أقصد تحديدا ما فعله الرئيس السيسي، في أكثر من جهة لأنه سلح مصر بطريقة تتناسب مع قوة الدولة المصرية، اليوم ينظر لنا على أننا من أقوى الدول على مستوى العالم، لأن الرئيس السيسي يتحمل المسئولية وهذه حقيقة كل الشعب المصري يؤيدها.

تحديات أمام الرئيس

وأشار رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن الرئيس حمل المسئولية في وقت صعب ولم يتوارى بل بالعكس استكمل جهوده، ونحن نرى التحديات الكبيرة الموجودة على عاتقه وما زال يكمل في عملية البناء والإصلاح لابد أن نقول للرئيس «كلنا معك وإحنا بنكمل المسيرة».