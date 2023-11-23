عاجل.. «الأرصاد» تحذر من تحول مفاجئ في درجات الحرارة خلال ساعات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم من تحول مفاجئ في حال الطقس من يوم غد الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023.

وكشفت هيئة الأرصاد، أن طقس غد سيشهد ظهور أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

تغير في طقس الساعات المقبلة

وتسجل درجات الحرارة غدا الجمعة وفق بيان الأرصاد ما يلي:

درجات الحرارة غدا

القاهرة 27 18

العاصمة الإدارية 27 18

أكتوبر 28 17

بنهـا 27 18

دمنهور 27 18

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 26 17

المنصورة 27 18

الزقازيق 27 18

شبين الكوم 27 17

طنطا 26 17

دمياط 26 18

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 27 15

السويس 27 16

العريش 26 15

رفح 25 16

رأس سدر 26 17

نخل 25 07

كاترين 20 07

الطور 25 14

طابا 28 16

شرم الشيخ 29 19

الإسكندرية 26 17

العلمين الجديدة 26 16

مطروح 27 17

السلوم 27 16

سيوة 26 10

رأس غارب 28 17

الغردقة 29 18

سفاجا 28 18

مرسى علم 29 19

شلاتين 28 20

حلايب 27 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 26 19

الفيوم 27 16

بني سويف 27 14

المنيا 26 11

أسيوط 27 12

سوهاج 27 13

قنا 28 15

الأقصر 28 14

أسوان 30 15

الوادي الجديد 28 11

أبوسمبل 30 14