مواطنون لـ«حملة السيسي»: نؤيد موقف الرئيس الداعم للأشقاء الفلسطينيين

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، لقاءات مع بعض المواطنين في مؤتمر «تحيا مصر.. استجابة شعب»، لدعم مواقف الرئيس السيسي، تضامناً مع القضية الفلسطينية.

أكد عدد من المواطنين أنهم حرصوا على حضور الفعالية اليوم باستاد القاهرة الدولي، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، تقديرًا للإنجازات التي قدمها لمصر خلال فترة حكمه، فضلًا عن عبوره بمصر إلى بر الأمان بعد مرورها بالكثير من الأزمات.

ووجه المواطنون رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن مصر ستظل تدعمهم بالمساعدات الإنسانية، ولن تتوقف دعواتهم حتى استقرار الوضع ووقف العدوان عليهم.

أضافت الحملة خلال منشورها: «تحيا مصر وتعيش فلسطين.. كلمات توافق عليها الجميع لتظل القضية الفلسطينية في قلب وعقل كل مواطن مصري دائماً وأبداً».