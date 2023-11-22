إقبال على معارض السلع المخفضة لشراء السكر بالفيوم.. الكيلو بـ27 جنيها

شهد أحد معارض بيع السلع بأسعار مخفضة بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، اصطفاف عشرات المواطنين في طوابير، لشراء السكر وذلك لانخفاض أسعاره إلى النصف تقريبًا مقارنةً بأسعاره في المحال والهايبرات الخاصة، إذ سجل سعر كيلو السكر 27 جنيهًا فقط، وذلك ضمن مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر.

حرص المواطنين على شراء السكر من منافذ بيع السلع المخفضة التي تنظمها المحافظات بالاشتراك مع الغرفة التجارية، وكبار التجار، توفيرًا لأموالهم، وضمن مقاطعتهم للتجار الجشعين الذين يستغلوهم، إذ حرصوا على شراء المواد الغذائية الأساسية خصوصًا والتي تتضمن السكر، والأرز، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والعدس، والفول، واللحوم، والدواجن من المعارض التي خصصتها محافظة الفيوم.

تكثيف حملات الرقابة على الأسعار

من ناحيته كشف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ المديرية تكثف من حملاتها بالاشتراك مع مباحث التموين لضبط التجار المخالفين ومن يقومون برفع الأسعار في مختلف مراكز المحافظة، مُشددًا على إنّه يتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال المواطنين لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

التوسع في فتح منافذ السلع المخفضة

وفي بيان سابق، أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، التوسع في افتتاح وإقامة منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة الفيوم الأيام الماضية، وذلك لتوفير مختلف السلع الغذائية خصوصًا الأساسية منه بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات بها إلى 25%.

أماكن منافذ الحكومة لبيع السلع المخفضة

وتتضمن أماكن منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة بمحافظة الفيوم، المناطق الآتية:

- منفذ بيع الحادقة بمدينة الفيوم.

- منفذ بيع شارع أحمد شوقي.

- منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة.

- منافذ مديرية التموين.

- بعض المحال الخاصة المشتركة في مبادرة التخفيض.

- في داخل معارض أهلا مدارس.