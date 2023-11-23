انخفاض الحرارة في عدد من المدن ليلا.. تسجل أقل 10 درجات مئوية

تشهد معظم المحافظات المصرية طقسًا غير مستقر، خلال الفترة الحالية، وتسجل بعض المدن والمحافظات درجات حرارة منخفضة للصغرى دون 10 درجات.

المدن والمحافظات الأكثر برودة

ووفقًا للتوقعات بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى، فإنّ طقسًا باردًا يضرب معظم الأنحاء خلال الليل، وتضم قائمة الأكثر برودة مدينة نخل ودرجة الحرارة الصغرى بها 8 درجات مئوية، والعظمى 23، وسانت كاترين 8 درجات الصغرى أما العظمى 24 درجة مئوية، وسيوة الصغرى 10 والعظمى 23 درجة مئوية.

قائمة المدن والمحافظات الأعلى حرارة

ووفقاً لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة العظمى، فإن قائمة المدن والمحافظات الأعلى في درجات الحرارة خلال النهار، هي الغردقة ودرجة الحرارة العظمى بها 30 رجة والصغرى 18 درجة مئوية، أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة مئوية، الوادي الجديد العظمى 29 والصغرى 15، أبو سمبل العظمى 29 والصغرى 14 درجة مئوية، سفاجا العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية، مرسى علم العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.