رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انخفاض الحرارة في عدد من المدن ليلا.. تسجل أقل 10 درجات مئوية

كتب:

حمدي عبد الله
09:07 ص | الخميس 23 نوفمبر 2023
الأكثر برودة

الأكثر برودة

تشهد معظم المحافظات المصرية طقسًا غير مستقر، خلال الفترة الحالية، وتسجل بعض المدن والمحافظات درجات حرارة منخفضة للصغرى دون 10 درجات.

المدن والمحافظات الأكثر برودة

ووفقًا للتوقعات بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى، فإنّ طقسًا باردًا يضرب معظم الأنحاء خلال الليل، وتضم قائمة الأكثر برودة مدينة نخل ودرجة الحرارة الصغرى بها 8 درجات مئوية، والعظمى 23، وسانت كاترين 8 درجات الصغرى أما العظمى 24 درجة مئوية، وسيوة الصغرى 10 والعظمى 23 درجة مئوية.

قائمة المدن والمحافظات الأعلى حرارة

ووفقاً لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة العظمى، فإن قائمة المدن والمحافظات الأعلى في درجات الحرارة خلال النهار، هي الغردقة ودرجة الحرارة العظمى بها 30 رجة والصغرى 18 درجة مئوية، أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة مئوية، الوادي الجديد العظمى 29 والصغرى 15، أبو سمبل العظمى 29 والصغرى 14 درجة مئوية، سفاجا العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية، مرسى علم العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

اقرأ المزيد:

المدن الأكثر برودة في مصر الأربعاء.. سانت كاترين 8 درجات مئوية

تقلبات جوية تضرب المحافظات.. قائمة المدن الأكثر برودة والأعلى حرارة

قائمة المدن الأكثر برودة في مصر غدا الاثنين.. سانت كاترين تسجل 7 درجات

«أويمياكون» القرية الأكثر برودة بالعالم.. حياة السكان مهددة بعد تسجيل 32 درجة

6 مدن ومحافظات في قائمة الأكثر برودة اليوم.. منها الإسكندرية ومطروح
بقلم حمدي عبد الله