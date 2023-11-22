محام يكشف موقف القانون من ركن السيارات أمام منازل الجار.. ما عقوبة الممتنع؟

مواقف السيارات العشوائية من أبرز المشكلات التي تواجه سكان بعض المناطق، إذ يلجأ بعض الأشخاص إلى ترك سياراتهم أمام منازل الجيران، ما يؤدي إلى نشوب خلافات عديدة بين الطرفين، تصل في بعض الأحيان إلى المشاجرة.

وكشف شريف الجعار، المحامي بالنقض، أنه لا يوجد نص قانوني يُجرم ركن الشخص لسيارته أمام منزل جاره أو في أي مكان آخر، طالما لا يخالف قواعد قانون المرور المصري المنصوص عليها، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، والمشهور بـ«قانون السايس» نص على أنه لا يجوز للأشخاص تنظيم المركبات إلا بترخيص، مؤكدا أن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

وشدد أن قانون انتظار المركبات نص على أنه تنشأ بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.